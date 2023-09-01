Москвичам рассказали, какая будет программа МУФ 2 и 3 сентября

С 1 по 3 сентября в рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках" пройдет спортивный День знаний. Гостей ждут лекции звезд российского спорта, выставка спортивных достижений, а также квесты, концерты и танцевальные мастер-классы.

Кроме того, там работает множество спортивных площадок, например, открыт скалодром, секции по картингу, йоге и силовым тренировкам. Также все желающие могут научиться рисовать и лепить скульптуры из песка.

А в Манеже можно увидеть в деталях весь московский транспорт и даже попробовать себя в роли машиниста электропоезда. Тем временем в Гостином Дворе для самых маленьких гостей проведут экскурсии и мастер-классы, покажут спектакли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.