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01 сентября, 18:15

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Москвичам рассказали, какая будет программа МУФ 2–3 сентября

Москвичам рассказали, какая будет программа МУФ 2–3 сентября

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С 1 по 3 сентября в рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках" пройдет спортивный День знаний. Гостей ждут лекции звезд российского спорта, выставка спортивных достижений, а также квесты, концерты и танцевальные мастер-классы.

Кроме того, там работает множество спортивных площадок, например, открыт скалодром, секции по картингу, йоге и силовым тренировкам. Также все желающие могут научиться рисовать и лепить скульптуры из песка.

А в Манеже можно увидеть в деталях весь московский транспорт и даже попробовать себя в роли машиниста электропоезда. Тем временем в Гостином Дворе для самых маленьких гостей проведут экскурсии и мастер-классы, покажут спектакли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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