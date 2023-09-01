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01 сентября, 12:45

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Москвичам рассказали, какая будет программа МУФ 1 сентября

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Танцевальные мастер-классы и выступления уличных музыкантов представлены в программе Урбанфорума в "Лужниках". Там же работает множество спортивных площадок – открыт скалодром, работают секции по картингу, йоге и силовым тренировкам. Весь день также проходят уроки живописи на мольбертах и лепки скульптур из песка.

В "Манеже" можно увидеть в деталях весь московский транспорт и попробовать себя в роли машиниста электропоезда. В Гостином Дворе проходят иммерсивные шоу о здоровье. А в "Зарядье" организовали мастер-классы по архитектуре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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