Москвичам рассказали о программе МУФ-2023 1 сентября

Танцевальные мастер-классы и выступления уличных музыкантов представлены в программе Урбанфорума в "Лужниках". Там же работает множество спортивных площадок – открыт скалодром, работают секции по картингу, йоге и силовым тренировкам. Весь день также проходят уроки живописи на мольбертах и лепки скульптур из песка.

В "Манеже" можно увидеть в деталях весь московский транспорт и попробовать себя в роли машиниста электропоезда. В Гостином Дворе проходят иммерсивные шоу о здоровье. А в "Зарядье" организовали мастер-классы по архитектуре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.