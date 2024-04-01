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Новости

01 апреля, 08:30

Город

Москвичам представили культурную афишу на 1 апреля

Москвичам представили культурную афишу на 1 апреля

Москвичам представили культурную программу на 1 апреля

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Жителям столицы рассказали, как провести свободное время в понедельник, 1 апреля. В культурную программу включили выставки и экскурсии, а также концерты.

Так, можно сходить на пешеходную краеведческую экскурсию по природному парку "Серебряный бор". Участники посетят Бездонное озеро, узнают о его истории, флоре и фауне, а также услышат стихотворения о животных и растениях в этой зеленой зоне.

Кроме того, горожан пригласили на выставку "Александр Дейнека. Курская аномалия" в парке "Зарядье". Там можно увидеть трехметровую картину с Н. В. Гоголем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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