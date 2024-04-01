Москвичам представили культурную программу на 1 апреля

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время в понедельник, 1 апреля. В культурную программу включили лекции, выставки и спектакли.

В библиотеке искусств имени А. П. Боголюбова пройдет лекция "Письма Гоголя". Эпистолярное творчество драматурга раскроет перед слушателями разные грани его личности. Николай Гоголь переписывался с Александром Пушкиным, Василием Жуковским, Михаилом Щепкиным и другими выдающимися людьми его эпохи.

Еще можно сходить на выставку "Александр Дейнека. Курская аномалия" в парке "Зарядье". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.