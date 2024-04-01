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Новости

01 апреля, 07:30

Город

Москвичам представили культурную программу на 1 апреля

Москвичам представили культурную программу на 1 апреля

Москвичам представили культурную программу на выходные 29–31 марта

Посвященные покорению космоса выставки откроют в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино"

Москвичам представили культурную программу на 27 марта

Москвичам представили культурную программу на 22 марта

В Музее Победы покажут постановку "От прошлого к настоящему"

Москвичам рассказали, как провести свободное время 21 марта

Москвичам представили культурную афишу на вечер 20 марта

Москвичам рассказали, как провести свободное время 19 марта

Москвичам представили культурную программу на 19 марта

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время в понедельник, 1 апреля. В культурную программу включили лекции, выставки и спектакли.

В библиотеке искусств имени А. П. Боголюбова пройдет лекция "Письма Гоголя". Эпистолярное творчество драматурга раскроет перед слушателями разные грани его личности. Николай Гоголь переписывался с Александром Пушкиным, Василием Жуковским, Михаилом Щепкиным и другими выдающимися людьми его эпохи.

Еще можно сходить на выставку "Александр Дейнека. Курская аномалия" в парке "Зарядье". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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