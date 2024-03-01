Весеннюю программу подготовили в столичных парках

Москвичей приглашают встретить весну в столичных парках. Так, можно попасть на экскурсию по музею-заповеднику "Коломенское", а 2 марта в 11:00 в парке "Северное Тушино" пройдут мастер-классы, посвященные Дню кошек. Гостей научат расписывать гипсовые фигурки животных.

Любителей документальных фильмов ждут в парке Дружбы: в 15:00 там начнутся кинопоказы. Все мероприятия бесплатные, но нужна предварительная регистрация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.