Московские парки подготовили развлекательную программу в первые выходные весны

Столичные парки приглашают весело и активно провести первые весенние выходные. Так, в субботу, 2 марта, в 11:00 в парке "Северное Тушино" состоятся мастер-классы, посвященные Дню кошек.

А любители документальных фильмов могут посетить парк Дружбы: в 15:00 там начнут проводить кинопоказы. Кроме того, в 19:00 на катке в Парке Горького состоится тематический сеанс катания.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.