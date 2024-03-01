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01 марта, 07:30

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Московские парки подготовили развлекательную программу в первые выходные весны

Московские парки подготовили развлекательную программу в первые выходные весны

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Столичные парки приглашают весело и активно провести первые весенние выходные. Так, в субботу, 2 марта, в 11:00 в парке "Северное Тушино" состоятся мастер-классы, посвященные Дню кошек.

А любители документальных фильмов могут посетить парк Дружбы: в 15:00 там начнут проводить кинопоказы. Кроме того, в 19:00 на катке в Парке Горького состоится тематический сеанс катания.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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