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Новости

01 января, 15:15

Город

Москвичам рассказали, где можно встать на коньки во время новогодних праздников

Москвичам рассказали, где можно встать на коньки во время новогодних праздников

Москвичам рассказали, какую программу подготовила столица в новогодние выходные

Кинопавильон открыли у катка в парке Горького

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В новогодние праздники в Москве можно посетить каток в парке Горького. Он открыт с 10:00 до 22:00, однако есть технический перерыв, который нужен, чтобы провести лед в порядок. Время перерыва – с 15:00 до 17:00.

Кроме того, там открылся кинопавильон до 7 января. Услуга бесплатная для всех посетителей, кто пришел на основной и детский каток.

Где еще можно покататься на коньках? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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