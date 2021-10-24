Первая в сезоне противогололедная обработка дорог стала возможна в Москве, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в воскресенье.

Городские службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог: мостов, тоннелей, низинных мест, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта.

"Просим водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, не создавать помех при прохождении колонн коммунальной техники", – говорится в сообщении.