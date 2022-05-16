Собянин рассказал о реконструкции клеверных развязок на МКАД

В Москве продолжают реконструкцию клеверных развязок на МКАД. О работе строителей рассказал Сергей Собянин.

Речь идет о направленных съездах с эстакадами и тоннелями, а также о скоростных переходных полосах. Новые конструкции пропускают на треть машин больше.

По словам мэра, за 10 лет на кольцевой автодороге открыли 18 новых развязок. В данный момент в работе еще четыре. Они расположатся на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, а также с улицами Липецкой, Верхние Поля и Капотней.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.