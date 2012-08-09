Власти предложили новую концепцию развития транспортной системы

Департамент транспорта предлагает новую концепцию развития транспортной системы Москвы. По мнению чиновников, восстанавливать пропускную способность столичных дорог нужно только с учетом будущих затруднений. Одно из основных направлений - реконструкция дорожной сети.

Самое главное, считают специалисты, заставить москвичей и гостей столицы добровольно отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта.

Так, планируется строительство нового пересадочного контура в метро, запуск скоростных трамваев. Кроме того, к 2015 году количество парковочных наземных мест в центре города сократят с 190 до 145 тысяч.

Отметим, в настоящий момент скорость перемещения по городу на автомобиле или наземном общественном транспорте иногда не превышает и 5 км/ч.