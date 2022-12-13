12:00Новости
Подростки в Стерлитамаке устроили горку на крыше паркинга
В Стерлитамаке подростки организовали экстремальную горку для тюбинга на крыше подземного паркинга. Кадры опубликовали жители соседнего дома, чтобы поделиться с родителями экстремалов и соседями.
Оказалось, что далеко не все обеспокоены ситуацией. Некоторые взрослые, увидев эти кадры, вспомнили свое детство и не заметили в горке ничего опасного. Другие же требуют ограничить доступ на крышу любыми способами.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.