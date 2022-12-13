Подростки в Стерлитамаке устроили горку на крыше паркинга

В Стерлитамаке подростки организовали экстремальную горку для тюбинга на крыше подземного паркинга. Кадры опубликовали жители соседнего дома, чтобы поделиться с родителями экстремалов и соседями.

Оказалось, что далеко не все обеспокоены ситуацией. Некоторые взрослые, увидев эти кадры, вспомнили свое детство и не заметили в горке ничего опасного. Другие же требуют ограничить доступ на крышу любыми способами.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.