Референдум обойдется Крыму в 1,5 - 2 миллиона долларов

Крым готовится к референдуму по статусу автономной республики, на проведение голосования уйдет от 1,5 до 2 млн долларов, сообщил вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев. По его словам, эти деньги потратят на печать бюллетеней и техническое обеспечение выборов, сообщает телеканал "Москва 24".

В то же время местный Минфин уже готовит предложения по переходу с украинской гривны на российский рубль на случай, если крымчане выскажутся за вхождение в состав России. Референдум по этому вопросу пройдет 16 марта.