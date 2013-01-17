В Москве демонтируют новогоднее оформление

Москва прощается с разноцветными фонариками, праздничной подсветкой и елками. В городе постепенно демонтируют новогоднее оформление.

В ночь на 17 января, например, сотрудники коммунальных служб снимали гирлянды с деревьев в районе Ленинградского шоссе.

Новогодняя иллюминация на московских улицах была размещена более месяца назад. К Новому 2013 году в столице было установлено около восьми сотен елей. Почти треть из них - в центре города.