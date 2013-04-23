"Вечер с Ксенией Соколянской": В центре столицы озеленяют скверы

Почти в двух десятках скверов исторического центра Москвы высадят деревья. В первую очередь будут озеленять Новый Арбат, Цветной бульвар, Зубовскую, Смоленскую и Таганскую площади. Там посадят яблони, клены, дубы, липы и каштаны. Все они готовы к жизни в суровых городских условиях и хорошо выдерживают высокую загазованность воздуха. Деревья будут устанавливать в кадках и контейнерах, чтобы зимой поменять на морозоустойчивые ели или можжевельники. Все работы по благоустройству центра города проводятся с одобрения москвичей. При желании каждый может внести свое предложение.

Уже в мае на газонах в центре столицы высадят цветы - город украсят более миллиона виол. В целом же работы по благоустройству пешеходных зон Москвы закончатся во второй половине августа.