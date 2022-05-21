Работы по реабилитации парка "Покровское-Стрешнево" могут завершить ко Дню города

Работы по реабилитации парка "Покровское-Стрешнево" в Москве хотят завершить ко Дню города, сообщил Сергей Собянин.

Весенний велофестиваль стартовал в Москве.

По данным ВОЗ, около 80 случаев оспы обезьян подтверждены, по 50 ведется расследование.