Собянин проинспектировал благоустройство парка "Сокольники"

В московском парке "Сокольники" продолжается масштабное обновление территории. Уже приведен в порядок каток "Лед" и оборудованы восемь современных детских площадок. Сергей Собянин лично проинспектировал ход работ.

Партерную зону с обновленным катком, спортивными и детскими площадками планируют открыть 1 декабря. Полное завершение благоустройства "Сокольников" запланировано на 2027 год.

