Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 21:15

Город

Собянин проинспектировал благоустройство парка "Сокольники"

Собянин проинспектировал благоустройство парка "Сокольники"

Партерная зона парка "Сокольники" будет открыта 1 декабря

Собянин: завершается второй этап комплексного благоустройства парка "Сокольники"

Второй этап благоустройства завершился в парке "Сокольники"

Собянин: два высоковольтных питающих центра будет создано в ТиНАО

Масштабное благоустройство завершено в Северном округе Москвы

Парк "Автомобилист" привели в порядок в Савеловском районе

Сразу несколько парков благоустроили в Москве в 2025 году

Собянин: несколько крупных объектов благоустроили в этом году на севере Москвы

"Новости дня": благоустройство завершили около станции метро "Речной вокзал" в Москве

В московском парке "Сокольники" продолжается масштабное обновление территории. Уже приведен в порядок каток "Лед" и оборудованы восемь современных детских площадок. Сергей Собянин лично проинспектировал ход работ.

Партерную зону с обновленным катком, спортивными и детскими площадками планируют открыть 1 декабря. Полное завершение благоустройства "Сокольников" запланировано на 2027 год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
благоустройствогородвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика