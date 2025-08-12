70 улиц на юге Москвы будут благоустроены

Специалисты комплекса городского хозяйства благоустраивают 70 улиц на юге Москвы. Им предстоит заменить асфальт, расширить пешеходные дорожки и организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально-значимым объектам.

На Октябрьской железной дороге проводят реконструкцию платформы Левобережная. Это один из этапов создания высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. В связи с этим временно отменили посадку и высадку пассажиров на одной из платформ станции.

На улице Пришвина в Москве появится новый рынок "Бибиревский". Десятки тысяч жителей района смогут покупать свежую сельхозпродукцию рядом с домом. Общая площадь рынка составит более 80 тысяч квадратных метров.

