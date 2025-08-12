Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 22:15

Город

70 улиц на юге Москвы будут благоустроены

70 улиц на юге Москвы будут благоустроены

В центре Москвы проводят комплексное благоустройство улиц

Собянин: завершен основной этап благоустройства набережной у станции "Спартак"

Собянин: окончен основной этап благоустройства набережной в Покровском-Стрешневе

"Мой район. Новости": в Царицыне начали благоустройство территории больницы имени Буянова

"Мой район. Новости": усадьба Виноградово станет новым местом отдыха для москвичей

В Москве создадут спортивные кластеры на пустующих территориях

"Мой район. Новости": благоустройство территории ГКБ имени Буянова началось в Царицыне.

Спортивные кластеры и маршруты для прогулок появятся в Москве на месте пустырей

Пустующие территории Москвы превратят в спортивные кластеры и прогулочные зоны

Специалисты комплекса городского хозяйства благоустраивают 70 улиц на юге Москвы. Им предстоит заменить асфальт, расширить пешеходные дорожки и организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально-значимым объектам.

На Октябрьской железной дороге проводят реконструкцию платформы Левобережная. Это один из этапов создания высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. В связи с этим временно отменили посадку и высадку пассажиров на одной из платформ станции.

На улице Пришвина в Москве появится новый рынок "Бибиревский". Десятки тысяч жителей района смогут покупать свежую сельхозпродукцию рядом с домом. Общая площадь рынка составит более 80 тысяч квадратных метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
благоустройствогородвидеоЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика