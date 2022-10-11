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В районе Новокосино благоустроили территорию возле Салтыковского лесопарка

В районе Новокосино благоустроили территорию возле Салтыковского лесопарка

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В столичном районе Новокосино благоустроили территорию, прилегающую к Салтыковскому лесопарку. Там появился променад с пешеходными дорожками, организованы велосипедные маршруты, установлены спортивные объекты.

Кроме того, облагорожено пространство возле МФЦ и Пенсионного фонда, а также территория школы № 2127 на Салтыковской улице. Работы по благоустройству территории возле Салтыковского лесопарка проводили по программе "Мой район".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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