09:30Экономика
Илон Маск стал первым человеком в истории, потерявшим 200 млрд долл
У Илона Маска очередной рекорд. На этот раз он стал первым человеком в истории, который потерял 200 миллиардов долларов, что составляет больше половины его состояния.
Это связывают с падением акций компании Tesla: несколько дней назад сам Маск сообщал о возможной пристановке их продажи на два года.
Состояние предпринимателя достигло пика в 340 миллиардов долларов 4 ноября 2021 года. Тогда Маск был самым богатым человеком в мире.
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