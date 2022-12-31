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Экономика

Илон Маск стал первым человеком в истории, потерявшим 200 млрд долл

Илон Маск стал первым человеком в истории, потерявшим 200 млрд долл

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У Илона Маска очередной рекорд. На этот раз он стал первым человеком в истории, который потерял 200 миллиардов долларов, что составляет больше половины его состояния.

Это связывают с падением акций компании Tesla: несколько дней назад сам Маск сообщал о возможной пристановке их продажи на два года.

Состояние предпринимателя достигло пика в 340 миллиардов долларов 4 ноября 2021 года. Тогда Маск был самым богатым человеком в мире.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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бизнесэкономикаЕкатерина Кузнеченкова
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