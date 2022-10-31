Производитель шин Bridgestone объявил о планах продать российские активы

Японский производитель шин Bridgestone ищет покупателя для своих российских активов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Работу завода в Ульяновске остановили еще в марте, как и новые инвестиции в производство.

По прогнозам, поиск покупателя займет несколько месяцев. Пока же Bridgestone, как и во все прошедшие месяцы, продолжит выплачивать сотрудникам зарплату и пособия. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, где располагается закрытый завод.

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