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Экономика

Производитель шин Bridgestone объявил о планах продать российские активы

Производитель шин Bridgestone объявил о планах продать российские активы

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Японский производитель шин Bridgestone ищет покупателя для своих российских активов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Работу завода в Ульяновске остановили еще в марте, как и новые инвестиции в производство.

По прогнозам, поиск покупателя займет несколько месяцев. Пока же Bridgestone, как и во все прошедшие месяцы, продолжит выплачивать сотрудникам зарплату и пособия. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, где располагается закрытый завод.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Санкции
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