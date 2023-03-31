Бывшие фабрики IKEA будут выпускать детскую мебель

Бывшие фабрики IKEA будут выпускать мебель для детских образовательных учреждений. Также стало известно, что стулья планируют изготавливать не из ДСП, а из массива дерева. Однако многие покупатели опасаются, что тогда мебель станет дороже.

Новый владелец из республики Коми обещает сделать мебель доступной по цене и качественной. При этом названия мебельной продукции будут выпускаться на языке коми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.