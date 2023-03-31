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22:45

Экономика

Бывшие фабрики IKEA будут выпускать детскую мебель

Бывшие фабрики IKEA будут выпускать детскую мебель

Бывшие фабрики IKEA будут выпускать мебель для детских садов и школ

Бывшие фабрики IKEA будут выпускать детскую мебель с названиями на языке коми

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Бывшие фабрики IKEA будут выпускать детскую мебель

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Бывшие фабрики IKEA будут выпускать мебель для детских образовательных учреждений. Также стало известно, что стулья планируют изготавливать не из ДСП, а из массива дерева. Однако многие покупатели опасаются, что тогда мебель станет дороже.

Новый владелец из республики Коми обещает сделать мебель доступной по цене и качественной. При этом названия мебельной продукции будут выпускаться на языке коми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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