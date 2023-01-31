Напитки компании Pepsi вернутся на российский рынок

Компания Pepsi заявила, что вернется в Россию, а рецепт и вкус напитков производитель обещает оставить прежними. В телеграм-каналах сообщили, что выпускать продукт будут под брендом Evervess.

В начале весны 2022 года американская компания PepsiCo объявила о приостановке продаж напитков в России. Также были приостановлены инвестиции в страну. В сентябре стало известно, что компания перестала выпускать Pepsi, 7Up, Mountain Dew и Mirinda в РФ.

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