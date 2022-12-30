30 декабря, 13:00Экономика
"Актуальный репортаж": производитель лифтов "Отис" вернулся в Россию под новым названием
Производитель лифтов "Отис" вернулся в Россию, но под названием "Метеор лифт". Теперь это российская компания, но откуда поставляют оборудование является коммерческой тайной.
До этого года на лифты иностранных компаний приходилась треть отечественного рынка. Как обстоят дела в данный момент? И кто устанавливает подъемники в новостройках и занимается их обслуживанием?
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.