"Актуальный репортаж": производитель лифтов "Отис" вернулся в Россию под новым названием

Производитель лифтов "Отис" вернулся в Россию, но под названием "Метеор лифт". Теперь это российская компания, но откуда поставляют оборудование является коммерческой тайной.

До этого года на лифты иностранных компаний приходилась треть отечественного рынка. Как обстоят дела в данный момент? И кто устанавливает подъемники в новостройках и занимается их обслуживанием?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.