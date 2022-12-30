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Новости

Новости

30 декабря, 13:00

Экономика

"Актуальный репортаж": производитель лифтов "Отис" вернулся в Россию под новым названием

"Актуальный репортаж": производитель лифтов "Отис" вернулся в Россию под новым названием

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Магазины Gloria Jeans открылись на месте H&M в пяти городах России

Компания Gloria Jeans открыла свои магазины на месте H&M

Российская компания Gloria Jeans открыла свои магазины на месте H&M

Российский ретейлер Gloria Jeans начал открывать свои магазины на месте H&M

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Производитель лифтов "Отис" вернулся в Россию, но под названием "Метеор лифт". Теперь это российская компания, но откуда поставляют оборудование является коммерческой тайной.

До этого года на лифты иностранных компаний приходилась треть отечественного рынка. Как обстоят дела в данный момент? И кто устанавливает подъемники в новостройках и занимается их обслуживанием?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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