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30 ноября, 23:15

Экономика

Магазины H&M завершили свою работу в Москве

Магазины H&M завершили свою работу в Москве

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Магазины H&M 30 ноября завершили свою работу в Москве. Утром в этот день перед дверьми бутика на Тверской собралась целая толпа. Люди выстроились в очередь еще до открытия, а когда попали во внутрь, некоторые из них бегом по еще не работающим эскалаторам направились за покупками.

Для финальной распродажи в Москве открылись 13 магазинов сети. Закрывались торговые точки бренда по мере того, как заканчивался товар.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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