30 октября, 07:00

Товары "Сделано в Москве" представят на неделе интерьера и дизайна на ВДНХ

С 11 по 14 декабря на ВДНХ пройдет неделя интерьера и дизайна, где представят товары под брендом "Сделано в Москве". На центральном стенде экспозиции разместят мебель, предметы декора, светильники, посуду и другую продукцию столичного производства.

Экспертная комиссия отберет около 50 брендов-резидентов специальной программы. Выставочная площадка будет разделена на четыре тематические секции, посвященные решениям для дома, офиса, городских пространств и мест общественного отдыха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

