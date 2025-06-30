30 июня, 07:45Город
Бизнес получил доступ к городским площадкам в рамках "Лета в Москве"
Столичные предприниматели получили доступ более чем к 250 городским площадкам в рамках нового сезона проекта "Лето в Москве". Им предлагается несколько форматов участия, а также различные меры поддержки.
В частности, программа "Сделано в Москве" реализует несколько мероприятий, в которых может поучаствовать бизнес. По всему городу открываются тематические поп-арт павильоны.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.