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30 июня, 07:45

Город

Бизнес получил доступ к городским площадкам в рамках "Лета в Москве"

Бизнес получил доступ к городским площадкам в рамках "Лета в Москве"

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Столичные предприниматели получили доступ более чем к 250 городским площадкам в рамках нового сезона проекта "Лето в Москве". Им предлагается несколько форматов участия, а также различные меры поддержки.

В частности, программа "Сделано в Москве" реализует несколько мероприятий, в которых может поучаствовать бизнес. По всему городу открываются тематические поп-арт павильоны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
бизнесгородвидеоДарья КрамароваАлексей Марачев

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