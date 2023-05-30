В Италии заявили о нежелании покидать российский рынок из-за Запада

Компании из Италии не собираются уходить с российского рынка. Об этом заявил глава Ассоциации итальянских предпринимателей Витторио Торрембини.

По его словам, местный бизнес за последние 30 лет глубоко проник в экономику России – инвестированы миллиарды евро, открыты десятки предприятий. Несмотря на западные санкции и давление коллег и политиков из США и Европы, итальянские компании не намерены сворачивать бизнес.

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