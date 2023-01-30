"Актуальный репортаж": компании Xiaomi и Honor стали набирать новых сотрудников в РФ

Китайские производители техники, Xiaomi и Honor, стали набирать новых сотрудников в России. По данным СМИ, нужны логисты и специалисты по маркетингу. Эксперты прокомментировали, что такие решения подтверждают скорое возвращение китайских компаний. По их словам, у китайских фирм есть несколько вариантов для сохранения российского рынка.

Вернутся ли компании напрямую или это будут поставки через третьи страны? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.