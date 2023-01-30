Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Экономика

"Актуальный репортаж": компании Xiaomi и Honor стали набирать новых сотрудников в РФ

"Актуальный репортаж": компании Xiaomi и Honor стали набирать новых сотрудников в РФ

Кроссовки Reebok появятся в розничной продаже в России

Кроссовки Reebok снова появятся в розничной продаже в России

В РФ снова начнут продавать кроссовки Reebok

Кроссовки Reebok снова появятся в розничной продаже

Магазины Zara готовятся к открытию под новым названием

"Союзмультфильм" потребовал от маркетплейсов убрать поддельных Чубурашек

В РФ готовятся к открытию магазины Zara

Магазины Zara готовятся к открытию

Сотрудники магазинов Zara готовятся к открытию

Китайские производители техники, Xiaomi и Honor, стали набирать новых сотрудников в России. По данным СМИ, нужны логисты и специалисты по маркетингу. Эксперты прокомментировали, что такие решения подтверждают скорое возвращение китайских компаний. По их словам, у китайских фирм есть несколько вариантов для сохранения российского рынка.

Вернутся ли компании напрямую или это будут поставки через третьи страны? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикавидеоИван КнязевЕвгения МирошкинаДарина Райд
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика