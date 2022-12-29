Mercedes-Benz прекратит поддержку большинства своих сервисных программ в России – СМИ

Mercedes отключит поддержку большинства сервисных программ в России. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на Союз автосервисов.

Теперь специалисты потеряют доступ к диагностике и настройке систем и приборов автомобилей в онлайн-режиме. Для регистрации в системе нужен face-id и геолокация. Обойти это либо невозможно, либо очень сложно, отметили в союзе.

В Mercedes-Benz работают над офлайн-версиями приложений, однако пока их так и не ввели. Кроме того, представители автобренда сообщили, что с центрального склада компании временно прекратили отгружать запчасти. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.