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Экономика

Mercedes-Benz прекратит поддержку большинства своих сервисных программ в России – СМИ

Mercedes-Benz прекратит поддержку большинства своих сервисных программ в России – СМИ

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Магазины Gloria Jeans открылись на месте H&M в пяти городах России

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Mercedes отключит поддержку большинства сервисных программ в России. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на Союз автосервисов.

Теперь специалисты потеряют доступ к диагностике и настройке систем и приборов автомобилей в онлайн-режиме. Для регистрации в системе нужен face-id и геолокация. Обойти это либо невозможно, либо очень сложно, отметили в союзе.

В Mercedes-Benz работают над офлайн-версиями приложений, однако пока их так и не ввели. Кроме того, представители автобренда сообщили, что с центрального склада компании временно прекратили отгружать запчасти. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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