"Вкусно – и точка" запустит аналог "Хэппи Мила" с 12 декабря

"Вкусно – и точка" планируют запустить аналог "Хэппи Мила". Детские наборы с сюрпризом "Кидз Комбо" появятся в ресторанах сети с 12 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

В качестве подарка в наборы войдут 14 книг с головоломками и лабиринтами. Правда, пока они будут доступны лишь в нескольких городах России. По всей стране "Кидз Комбо" появятся до конца января 2023 года.

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