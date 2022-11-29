Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

29 ноября, 18:15

Экономика

"Вкусно – и точка" запустит аналог "Хэппи Мила" с 12 декабря

"Вкусно – и точка" запустит аналог "Хэппи Мила" с 12 декабря

Бренд Demix планирует открыть более 50 магазинов в России

Бывшие точки McDonald’s на вокзалах и в аэропортах перейдут под бренд "Вкусно – и точка"

Новости часа: санкции и ограничения не повлияли на исполнение бюджета РФ

Новости часа: масочный режим и вакцинацию ввели на складе Оzon после вспышки менингита

Экс-франчайзи McDonald's на вокзалах и в аэропортах перейдут под бренд "Вкусно – и точка"

Demix займет место Adidas и Nike в торговых центрах в России

Точки McDonald’s на вокзалах и в аэропортах РФ перейдут под бренд "Вкусно – и точка"

Стало известно, кто займет место Adidas и Nike в торговых центрах РФ

McDonald’s на вокзалах и в аэропортах продолжат работу под брендом "Вкусно – и точка"

"Вкусно – и точка" планируют запустить аналог "Хэппи Мила". Детские наборы с сюрпризом "Кидз Комбо" появятся в ресторанах сети с 12 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

В качестве подарка в наборы войдут 14 книг с головоломками и лабиринтами. Правда, пока они будут доступны лишь в нескольких городах России. По всей стране "Кидз Комбо" появятся до конца января 2023 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикавидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика