Экс-франчайзи McDonald's на вокзалах и в аэропортах перейдут под бренд "Вкусно – и точка"

Девять бывших ресторанов сети McDonald’s на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга начнут работу под брендом "Вкусно – и точка". Свою деятельность они начнут с 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе сети ресторанов.

16 мая McDonald's объявил об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы. Позже стало известно, что компания решила продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири.

В середине августа компания "Вкусно – и точка" возобновила работу более 500 ресторанов по России. Тогда же сообщалось, что компания наняла более 10 000 новых сотрудников и обслужила более 50 миллионов человек по всей России.

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