Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:45

Экономика

Стало известно, кто займет место Adidas и Nike в торговых центрах РФ

Стало известно, кто займет место Adidas и Nike в торговых центрах РФ

McDonald’s на вокзалах и в аэропортах продолжат работу под брендом "Вкусно – и точка"

Новости часа: два человека пострадали в аварии на Горьковском шоссе

Новые магазины на месте H&M могут открыться в Москве весной 2023 года

McDonald’s на вокзалах и в аэропортах продолжат работу под брендом "Вкусно – и точка"

Новости часа: McDonald’s на вокзалах и в аэропортах перейдет под бренд "Вкусно – и точка"

Россиянам рассказали, кто может купить бизнес по производству детского питания Heinz

На месте британской Lush в России запустят новую косметическую сеть

Новости часа: Россия будет наращивать орбитальную группировку спутников

Компания "Россети Центр" завершила реализацию 36 запланированных инфраструктурных проектов

Российский бренд спортивной одежды и обуви Demix займет место Adidas и Nike в торговых центрах в России. По итогам года розничная сеть этой марки вырастет на 20 магазинов, а в 2023 году компания рассчитывает открыть еще 30 торговых точек.

Nike и Adidas приостановили операционную деятельность на российском рынке в марте, прекратив поставки товаров и закрыв розничные и интернет-магазины. Правительство включило продукцию брендов в перечень параллельного импорта, однако продажи все равно сильно снизились за последние месяцы.

Что предлагает Demix покупателям? Сколько стоит их одежда? Какие еще российские спортивные бренды представлены на рынке? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикамагазинывидеоИван ЕвдокимовЕлизавета ЯкушеваАнна Ничуговская
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика