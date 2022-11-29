Стало известно, кто займет место Adidas и Nike в торговых центрах РФ

Российский бренд спортивной одежды и обуви Demix займет место Adidas и Nike в торговых центрах в России. По итогам года розничная сеть этой марки вырастет на 20 магазинов, а в 2023 году компания рассчитывает открыть еще 30 торговых точек.

Nike и Adidas приостановили операционную деятельность на российском рынке в марте, прекратив поставки товаров и закрыв розничные и интернет-магазины. Правительство включило продукцию брендов в перечень параллельного импорта, однако продажи все равно сильно снизились за последние месяцы.

Что предлагает Demix покупателям? Сколько стоит их одежда? Какие еще российские спортивные бренды представлены на рынке? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.