29 сентября, 15:00Транспорт
Перевозчики, страховщики и агрегаторы такси договорились о сотрудничестве
Всероссийский союз страховщиков, Общественный совет по развитию такси и рабочая группа агрегаторов такси подписали соглашение о взаимодействии. Сотрудничество необходимо для дальнейшего развития и устранения мешающих в совместной работе барьеров.
Стороны договорились о создании консультативных и экспертных рабочих групп, а также об участии в развитии нормативно-правового регулирования в сфере страхования легковых такси.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.