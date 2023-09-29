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29 сентября, 15:00

Транспорт

Перевозчики, страховщики и агрегаторы такси договорились о сотрудничестве

Перевозчики, страховщики и агрегаторы такси договорились о сотрудничестве

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Всероссийский союз страховщиков, Общественный совет по развитию такси и рабочая группа агрегаторов такси подписали соглашение о взаимодействии. Сотрудничество необходимо для дальнейшего развития и устранения мешающих в совместной работе барьеров.

Стороны договорились о создании консультативных и экспертных рабочих групп, а также об участии в развитии нормативно-правового регулирования в сфере страхования легковых такси.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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