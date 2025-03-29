Samsung увеличил расходы на российский рынок на 30% в 2025 году

Маркетологи фиксируют признаки возвращения корейских брендов. Samsung увеличил расходы на российский рынок на 30% в первые месяцы года, также появились вакансии с требованием знания русского языка.

Российские торговые сети отмечают рекордный ассортимент – более 200 тысяч наименований техники. Спрос на отечественные бренды вырос на 164% по сравнению с прошлым годом. Многие потребители положительно оценивают возможное возвращение иностранных компаний.

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