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29 марта, 14:15

Экономика

Samsung увеличил расходы на российский рынок на 30% в 2025 году

Samsung увеличил расходы на российский рынок на 30% в 2025 году

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Маркетологи фиксируют признаки возвращения корейских брендов. Samsung увеличил расходы на российский рынок на 30% в первые месяцы года, также появились вакансии с требованием знания русского языка.

Российские торговые сети отмечают рекордный ассортимент – более 200 тысяч наименований техники. Спрос на отечественные бренды вырос на 164% по сравнению с прошлым годом. Многие потребители положительно оценивают возможное возвращение иностранных компаний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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