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29 марта, 12:30

Экономика

Иностранные компании рассматривают возможность возвращения на российский рынок

Иностранные компании рассматривают возможность возвращения на российский рынок

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Мировые компании рассматривают возможность возвращения на российский рынок – об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций. Среди потенциальных участников – итальянские и корейские бренды.

Как отмечает член Ассоциации итальянских предпринимателей Витторио Торрембини, компания Merloni не только планирует продолжить работу в России, но и сделать новые инвестиции. Маркетолог Игорь Новиков обращает внимание на увеличение расходов Samsung на российский рынок и появление вакансий с требованием знания русского языка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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