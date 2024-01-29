Wildberries опровергла информацию об обысках у гендиректора Бакальчук

Компания Wildberries опровергла информацию об обысках у основателя и гендиректора Татьяны Бакальчук. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

Там указали, что никаких обысков в квартире Бакальчук не было. Информацию прессы опровергли официальные представители компании. По их словам, следователи не изымали документы ни в доме гендиректора, ни в офисе. Ей только была доставлена повестка о даче показаний по факту возгорания в Шушарах, подчеркнули в компании.

Пожар на складе Wildberries произошел 13 января. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Бакальчук уже дала показания.

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