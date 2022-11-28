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Экономика

Новости часа: McDonald’s на вокзалах и в аэропортах перейдет под бренд "Вкусно – и точка"

Новости часа: McDonald’s на вокзалах и в аэропортах перейдет под бренд "Вкусно – и точка"

Россиянам рассказали, кто может купить бизнес по производству детского питания Heinz

На месте британской Lush в России запустят новую косметическую сеть

Новости часа: Россия будет наращивать орбитальную группировку спутников

Компания "Россети Центр" завершила реализацию 36 запланированных инфраструктурных проектов

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Топ-менеджмент "Билайна" выкупит "Вымпелком" у Veon за 130 млрд рублей

Бизнес с 2023 года получит налоговые льготы при внедрении отечественных IT-решений – Путин

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Автозавод Nissan перешел в собственность ФГУП "НАМИ"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Экс-франчайзи McDonald’s на вокзалах и в аэропортах переходит под бренд "Вкусно – и точка". Об этом сообщила компания.

Китай упростил выдачу виз для россиян. Об этом рассказал генконсул Китая в Хабаровске Цзян Сяоян.

Задержанного в Италии российского предпринимателя Артема Усса отпустят под домашний арест. Об этом заявил суд.

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