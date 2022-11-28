Новости часа: McDonald’s на вокзалах и в аэропортах перейдет под бренд "Вкусно – и точка"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Экс-франчайзи McDonald’s на вокзалах и в аэропортах переходит под бренд "Вкусно – и точка". Об этом сообщила компания.

Китай упростил выдачу виз для россиян. Об этом рассказал генконсул Китая в Хабаровске Цзян Сяоян.

Задержанного в Италии российского предпринимателя Артема Усса отпустят под домашний арест. Об этом заявил суд.