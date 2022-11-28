12:45Экономика
Россиянам рассказали, кто может купить бизнес по производству детского питания Heinz
Kraft Heinz продает российский бизнес по производству детского питания. СМИ сообщили, что есть как минимум три претендента. Среди них – компания "Черноголовка", которая уже вписалась в импортозамещение напитков и АФК "Система". О ней говорят, как о возможном покупателе IKEA.
Сделку с Heinz оценивают примерно три миллиарда рублей. Кого называют фаворитом в этой гонке? И как изменился рынок детского питания за последний год?
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.