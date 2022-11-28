Россиянам рассказали, кто может купить бизнес по производству детского питания Heinz

Kraft Heinz продает российский бизнес по производству детского питания. СМИ сообщили, что есть как минимум три претендента. Среди них – компания "Черноголовка", которая уже вписалась в импортозамещение напитков и АФК "Система". О ней говорят, как о возможном покупателе IKEA.

Сделку с Heinz оценивают примерно три миллиарда рублей. Кого называют фаворитом в этой гонке? И как изменился рынок детского питания за последний год?

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