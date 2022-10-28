Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:15

Экономика

Россиянам рассказали, какие бренды решили покинуть рынок

Россиянам рассказали, какие бренды решили покинуть рынок

KIA может уйти с российского рынка

Россиянам рассказали о ситуации с брендами KFC, GAP и Zara

Россиянам рассказали, какие зарубежные бренды вернутся на рынок РФ

В Роспатент подали заявку на регистрацию нового бренда и логотипа Rostic’s

Минпромторг заявил, что магазины Zara откроются в России весной 2023 года

Новости часа: 50% жителей остались в Херсоне и соседних пунктах после начала эвакуации

"Цифра дня": 2,29 млн рублей

Минпромторг РФ готов исключить Nissan из списка параллельного импорта

Производство автомобилей в РФ упало почти на 78%

Сеть быстрого питания KFC продолжит работу в России под новым названием. По данным СМИ, теперь она будет называться Rostic’s. В Роспатент подали заявку на регистрацию нового бренда и логотипа.

Тем временем западные бренды одежды распродают остатки. Например, в СМИ заявили, что GAP окончательно покинет Россию. А испанская Inditex, которой принадлежит Zara, продает российские активы.

Кто уходит и кто возвращается? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикавидеоЕвгения МирошкинаАлена Касаткина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика