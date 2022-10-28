13:15Экономика
Россиянам рассказали, какие бренды решили покинуть рынок
Сеть быстрого питания KFC продолжит работу в России под новым названием. По данным СМИ, теперь она будет называться Rostic’s. В Роспатент подали заявку на регистрацию нового бренда и логотипа.
Тем временем западные бренды одежды распродают остатки. Например, в СМИ заявили, что GAP окончательно покинет Россию. А испанская Inditex, которой принадлежит Zara, продает российские активы.
Кто уходит и кто возвращается? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.