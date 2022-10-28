Россиянам рассказали о ситуации с брендами KFC, GAP и Zara

Сеть быстрого питания KFC продолжит работу в России под новым названием. Теперь она будет называться Rostic’s, заявили в СМИ. Компания "Ям Ресторантс Раша" уже регистрирует бренд и новый логотип.

Тем временем западные бренды одежды распродают остатки. Например, GAP окончательно покинет Россию, хотя бренд не опубликовал какого-либо официального сообщения об уходе с рынка. А испанская Inditex, которой принадлежит Zara, уже продает российские активы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.