12:15Экономика
Россиянам рассказали о ситуации с брендами KFC, GAP и Zara
Сеть быстрого питания KFC продолжит работу в России под новым названием. Теперь она будет называться Rostic’s, заявили в СМИ. Компания "Ям Ресторантс Раша" уже регистрирует бренд и новый логотип.
Тем временем западные бренды одежды распродают остатки. Например, GAP окончательно покинет Россию, хотя бренд не опубликовал какого-либо официального сообщения об уходе с рынка. А испанская Inditex, которой принадлежит Zara, уже продает российские активы.
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