Россиянам рассказали, какие зарубежные бренды вернутся на рынок РФ

Сеть быстрого питания KFC продолжит работу в России под новым названием. Теперь сеть будет называться Rostic’s, заявили в СМИ. Компания "Ям Ресторантс Раша" уже регистрирует бренд и новый логотип.

Тем временем западные бренды одежды распродают остатки. Например, в СМИ заявили, что GAP окончательно покинет Россию. А испанская Inditex, которой принадлежит Zara, продает российские активы.

Кто уходит и кто возвращается? Как изменится ассортимент и стоимость товаров в российских магазинах? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.