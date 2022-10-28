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Новости

11:15

Экономика

Россиянам рассказали, какие зарубежные бренды вернутся на рынок РФ

Россиянам рассказали, какие зарубежные бренды вернутся на рынок РФ

В Роспатент подали заявку на регистрацию нового бренда и логотипа Rostic’s

Минпромторг заявил, что магазины Zara откроются в России весной 2023 года

Новости часа: 50% жителей остались в Херсоне и соседних пунктах после начала эвакуации

"Цифра дня": 2,29 млн рублей

Минпромторг РФ готов исключить Nissan из списка параллельного импорта

Производство автомобилей в РФ упало почти на 78%

Ford покинул рынок РФ, продав активы совместному предприятию "Соллерс"

Магазины Zara откроются в РФ в 2023 году под новым названием – Минпромторг

Иностранные партнеры бренда GAP не контактировали три месяца с офисом в РФ – СМИ

Сеть быстрого питания KFC продолжит работу в России под новым названием. Теперь сеть будет называться Rostic’s, заявили в СМИ. Компания "Ям Ресторантс Раша" уже регистрирует бренд и новый логотип.

Тем временем западные бренды одежды распродают остатки. Например, в СМИ заявили, что GAP окончательно покинет Россию. А испанская Inditex, которой принадлежит Zara, продает российские активы.

Кто уходит и кто возвращается? Как изменится ассортимент и стоимость товаров в российских магазинах? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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