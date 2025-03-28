Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 марта, 11:30

Экономика

LG и Samsung рассматривают возможность вернуться на российский рынок

LG и Samsung рассматривают возможность вернуться на российский рынок

Итальянская компания Ariston возобновит работу в России с учетом действующих санкций

Компания Ariston сможет возобновить производство в Ленинградской области

В Россию официально вернулся бренд Ariston, ушедший после начала СВО

"Время новых": одежда Iskus

"Время новых": одежда "Соворотка"

"Московский патруль": в офисе IT-компании "Крок" в Москве прошли обыски

"Время новых": студия скульптуры Oldich Art&Sculpture

Путин прокомментировал возвращение иностранных компаний на российский рынок

"Время новых": детская мебель Mommy’s Uma

После официального возобновления производства товаров итальянской компании Ariston в России, появилась информация о том, что Hyundai, LG и Samsung тоже планируют перезапуск своей деятельности.

По некоторым данным, производитель бытовой техники LG Electronics частично возобновил работу на своем подмосковном заводе, который приостановил производство в 2022-м. Hyundai и Samsung пока официально ситуацию не комментируют, однако у первой компании имеется подписанное соглашение с правом обратного выкупа своих активов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикавидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика