LG и Samsung рассматривают возможность вернуться на российский рынок

После официального возобновления производства товаров итальянской компании Ariston в России, появилась информация о том, что Hyundai, LG и Samsung тоже планируют перезапуск своей деятельности.

По некоторым данным, производитель бытовой техники LG Electronics частично возобновил работу на своем подмосковном заводе, который приостановил производство в 2022-м. Hyundai и Samsung пока официально ситуацию не комментируют, однако у первой компании имеется подписанное соглашение с правом обратного выкупа своих активов.

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