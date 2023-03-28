В России хотят ограничить цены на продукты в аэропортах и на вокзалах

В России могут ввести ограничение на цены продовольственных товаров в аэропортах, вокзалах и портах. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы.

В пояснительной записке они указали, что товары там имеют существенную торговую наценку по сравнению с теми же продуктами в магазинах. А пассажиры, у которых просто нет выбора, вынуждены значительно переплачивать.

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