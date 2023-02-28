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Новости

28 февраля, 22:30

Экономика

Volkswagen решил помешать завозу автомобилей по параллельному импорту в РФ

Volkswagen решил помешать завозу автомобилей по параллельному импорту в РФ

Новые бургеры "Биг Хит" появились в сети "Вкусно – и точка"

Аналог "Биг Мака" появился в сети "Вкусно – и точка"

Концерн Volkswagen решил помешать завозу автомобилей по параллельному импорту в РФ

Новые бургеры "Биг Хит" появились в меню "Вкусно – и точка"

Аналог "Биг Мака" появился в меню "Вкусно – и точка"

Около 20 иранских брендов одежды могут появиться в России в 2023 году

Около 20 иранских брендов одежды могут появиться на российском рынке в 2023 году

Иранские бренды одежды планируют освоить российский рынок в 2023 году

Иранские бренды одежды могут появиться на российском рынке в 2023 году

Российские водители могут остаться без параллельно импортированных машин Volkswagen. Немецкий концерн, который остановил поставки в Россию в 2022 году, пытается помешать завозу автомобилей из Китая.

В СМИ сообщили, что немцы начали составлять черный список дилеров, которые сотрудничают с РФ. Как прокомментировали эксперты, если немецкому концерну удастся остановить поставки автомобилей в Россию из Китая, то есть альтернатива, например, Арабские Эмираты.

Повлияет ли это на поставки деталей для уже купленных машин? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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