Volkswagen решил помешать завозу автомобилей по параллельному импорту в РФ

Российские водители могут остаться без параллельно импортированных машин Volkswagen. Немецкий концерн, который остановил поставки в Россию в 2022 году, пытается помешать завозу автомобилей из Китая.

В СМИ сообщили, что немцы начали составлять черный список дилеров, которые сотрудничают с РФ. Как прокомментировали эксперты, если немецкому концерну удастся остановить поставки автомобилей в Россию из Китая, то есть альтернатива, например, Арабские Эмираты.

Повлияет ли это на поставки деталей для уже купленных машин? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.