Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:30

Экономика

Около 20 иранских брендов одежды могут появиться в России в 2023 году

Около 20 иранских брендов одежды могут появиться в России в 2023 году

Около 20 иранских брендов одежды могут появиться на российском рынке в 2023 году

Иранские бренды одежды планируют освоить российский рынок в 2023 году

Иранские бренды одежды могут появиться на российском рынке в 2023 году

Около 20 иранских брендов одежды могут появиться в РФ в 2023 году

"Актуальный репортаж": владелец IKEA и "Мега" решил продать недвижимость в РФ

"Цыпкин, ты достал!": Григорий Аветов

"Актуальный репортаж": сколько стоят активы владельца IKEA и "Мега" в РФ

Отечественные компании стали владельцами заводов IKEA в РФ

Владелец IKEA и ТЦ "Мега" продаст недвижимость в России – СМИ

Около 20 иранских брендов одежды в этом году готовы начать работу в России. Как сообщили в Минпромторге, иранские производители уже приезжали в Россию, а в данный момент идут переговоры.

Когда иранские магазины откроются в России, пока неизвестно. Как сообщили в Союзе торговых центров, одна из восточных марок уже заключила договор на поставку товаров в РФ на 15 миллионов долларов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикавидеоНикита ПименовАнна Макарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика