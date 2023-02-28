Около 20 иранских брендов одежды могут появиться в России в 2023 году

Около 20 иранских брендов одежды в этом году готовы начать работу в России. Как сообщили в Минпромторге, иранские производители уже приезжали в Россию, а в данный момент идут переговоры.

Когда иранские магазины откроются в России, пока неизвестно. Как сообщили в Союзе торговых центров, одна из восточных марок уже заключила договор на поставку товаров в РФ на 15 миллионов долларов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.