"Союзмультфильм" потребовал от Ozon и Wildberries убрать поддельных Чебурашек

"Союзмультфильм" потребовал от Ozon и Wildberries убрать из каталогов контрафактных Чебурашек. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.

На появление в каталогах маркетплейсов "уродливых и дорогих" игрушек жалуются покупатели. Дело в том, после успеха фильма Дмитрия Дьяченко о культовом персонаже спрос на игрушки оказался так велик, что лицензионные Чебурашки на складах закончились.

Возможно ли найти игрушки на полках магазинов, и какого они качества? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

