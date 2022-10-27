Минпромторг заявил, что магазины Zara откроются в России весной 2023 года

В Минпромторге РФ сообщили, что магазины Zara вновь откроются весной 2023 года. Перед этим бренд сменит название. Свои активы испанская компания Inditex продаст ливанской группе Daher.

В компании отметили, что условия сделки позволят сохранить значительное количество рабочих мест. Всего запланировали открыть четыре бренда, входивших вместе с Zara в Inditex Group.

Как это скажется на стиле и качестве вещей? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.