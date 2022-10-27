Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14:30

Экономика

Минпромторг заявил, что магазины Zara откроются в России весной 2023 года

Минпромторг заявил, что магазины Zara откроются в России весной 2023 года

Новости часа: 50% жителей остались в Херсоне и соседних пунктах после начала эвакуации

"Цифра дня": 2,29 млн рублей

Минпромторг РФ готов исключить Nissan из списка параллельного импорта

Производство автомобилей в РФ упало почти на 78%

Ford покинул рынок РФ, продав активы совместному предприятию "Соллерс"

Магазины Zara откроются в РФ в 2023 году под новым названием – Минпромторг

Иностранные партнеры бренда GAP не контактировали три месяца с офисом в РФ – СМИ

Сеть ресторанов KFC в России будет работать под названием Rostic’s – СМИ

Автоэксперт рассказал, как повлияет продажа Mercedes-Benz в РФ на ситуацию с запчастями

В Минпромторге РФ сообщили, что магазины Zara вновь откроются весной 2023 года. Перед этим бренд сменит название. Свои активы испанская компания Inditex продаст ливанской группе Daher.

В компании отметили, что условия сделки позволят сохранить значительное количество рабочих мест. Всего запланировали открыть четыре бренда, входивших вместе с Zara в Inditex Group.

Как это скажется на стиле и качестве вещей? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикамагазинывидеоРоман КарловЕкатерина ФоменкоЛилия Шарафутдинова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика