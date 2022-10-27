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Экономика

Минпромторг РФ готов исключить Nissan из списка параллельного импорта

Минпромторг РФ готов исключить Nissan из списка параллельного импорта

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Минпромторг может исключить Nissan из параллельного импорта. Об этом заявили в пресс-службе министерства. Вычеркнуть японцев планируют при полном обеспечении обслуживания машин в России.

Ранее продажу российских активов компании одобрили в пользу ФГУП "НАМИ". То есть производить и ремонтировать автомобили бренда будут в России.

По условиям договора, "АвтоВАЗз" займется послепродажным обслуживанием и поставкой запчастей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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